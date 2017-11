Istanbul accueillera une session plénière de l’Assemblée parlementaire asiatique

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

La 10e session plénière de l’Assemblée parlementaire asiatique aura lieu à Istanbul, en Turquie.

Des réunions du conseil exécutif, des commissions des questions politiques, de l’économie et du développement durable, des affaires sociales et culturelles, du personnel et des règles financières de cette institution auront lieu en marge de cette session.

Le député du Milli Medjlis Ilham Mammadov prendra part à la session plénière lors de laquelle il s’exprimera sur les questions à discuter et avancera ses suggestions.