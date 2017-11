Sergueï Lavrov : L’Azerbaïdjan et la Russie sont des partenaires stratégiques

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement en Azerbaïdjan, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré les étudiants de l’Université ADA.

Le recteur de l’Université ADA, Hafiz Pachayev, a déclaré que le chef de la diplomatie russe rencontrait les étudiants de cet établissement d’enseignement pour la deuxième fois. Il a fait savoir que l’Université ADA entretenait une coopération étroite avec les universités russes, effectuait un échange d’étudiants et d’enseignants avec l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou (MGIMO), l’Université d’Etat de Moscou (UEM) et d’autres universités.

Sergueï Lavrov a dit que l’Université ADA était devenue pendant 11 ans une université couvrant tous les domaines d’enseignement. Il a dit que le fait que les étudiants russe faisaient leurs études à l’Université ADA et que les Azerbaïdjanais faisaient leurs études aux universités russes montrait que le développement bilatéral du domaine éducatif se poursuivait à un rythme ascendant.

Le ministre a dit que les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la Russie avaient 25 ans, soulignant que les deux pays étaient des partenaires stratégiques. « L’Azerbaïdjan et la Russie coopèrent activement dans tous les domaines, contribuent conjointement à l’assurance de la sécurité dans le Caucase et la mer Caspienne. Le niveau élevé des relations entre les deux chefs d’Etat donnait une impulsion au développement de la coopération. L’Azerbaïdjan et la Russie doivent profiter beaucoup du potentiel infini des liens bilatéraux », a avancé le ministre russe des Affaires étrangères.