L’Azerbaïdjan sera représenté à la 2ème Conférence mondiale OMT/UNESCO sur le tourisme et la culture

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

La 2ème Conférence mondiale OMT/UNESCO sur le tourisme et la culture aura lieu les 11 et 12 décembre à Mascate, capitale du sultanat d’Oman.

L’Azerbaïdjan sera représenté à cette conférence par Nazim Samadov, vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme.

La conférence se penchera sur les moyens qui permettent de mettre en place et consolider les partenariats entre les secteurs du tourisme et de la culture et de renforcer leur rôle au sein du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et rassemblera environ 500 délégués.