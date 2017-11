Un journal irakien parle du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Un article sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh, dont l’auteur est le journaliste connu Moataz Mohi Abdel Hamid, a été publié dans le journal irakien «Al-Muraqib Al-Iraqi».

L’auteur écrit que l’Azerbaïdjan avait un droit souverain sur le Haut-Karabagh et l’Arménie avait violé ce droit en occupant ses territoires. «La province du Haut-Karabagh faisait partie de l’Azerbaïdjan lorsque l’Union soviétique s’est effondrée. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont adhéré à la Communauté des Etats indépendants en signant la déclaration d’Almaty le 21 décembre 1991. Cette déclaration appelle à l’intégration régionale, le respect des principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières existantes de tous les pays membres de la CEI y est reflété. C’est-à-dire, les frontières administratives des Etats héritières de l’Union soviétiques ne peuvent être modifiées que selon un accord mutuel», lit-on dans l’article.

Moataz Mohi Abdel Hamid ne cache pas sa surprise concernant le manque de pression, ni de sanctions internationales envers les dirigeants de l’Arménie pour l’ignorance des quatre résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU revendiquant le retrait immédiat et inconditionnel des troupes arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan et d’autres documents concernant le règlement du conflit.

L’auteur estime que le conflit doit être résolu sur la base des principes du droit international et dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. «Le Haut-Karabagh est une ancienne terre azerbaïdjanaise. Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh doit être réglé dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. L’Etat azerbaïdjanais ne permettra jamais la création d’un deuxième soi-disant Etat arménien sur ses terres historiques. L’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan n’est et ne sera jamais l’objet de discussions», résume le journaliste irakien se référant au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.