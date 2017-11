Le ministre azerbaïdjanais de la Défense : L’Arménie est un pays qui soutient le terrorisme

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu le 21 novembre avec une délégation menée par le général de brigade Salim Al-Shamsi, chef de la délégation du Collège de la défense nationale des Emirats arabes unis (EAU), en visite en Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, en abordant la situation militaro-politique dans la région, Zakir Hassanov a fait savoir que l’Azerbaïdjan avait été confronté pendant de longues années au terrorisme et au séparatisme arménien, que des dizaines d’actes terroristes avaient été perpétrés par les Arméniens contre la population civile de l’Azerbaïdjan et que l’Arménie était un pays quoi soutenait le terrorisme.

A cet entretien lors duquel les discussions portaient sur la coopération entre les deux pays en matière d’éducation militaire, d’industrie militaire et militaro-technique, l’existence de grandes perspectives pour le développement des relations dans les domaines mentionnés a été mis en valeur. Il a été noté que l’élargissement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et les EAU dans le domaine militaire comme dans tous les autres, contribuerait à l’approfondissement des relations entre les deux pays, ainsi qu’au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.