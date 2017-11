Bakou, 21 novembre, AZERTAC

L’Italie est le principal partenaire commercial de l’Azerbaïdjan. 87 entreprises italiennes sont implantées en Azerbaïdjan. Les entreprises italiennes participent en tant qu’entrepreneur aux projets effectués en Azerbaïdjan. C’est ce qu’a déclaré Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie.

Il a également noté que l’Azerbaïdjan pouvait exporter des produits agricoles, notamment des noisettes, des fruits et légumes vers l’Italie. «Une rencontre peut être organisée avec la participation du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et de la Chambre de commerce Italie-Azerbaïdjan afin d’élargir les liens entre les entrepreneurs. Des établissements conjoints peuvent être créés dans les parcs industriels en Azerbaïdjan», a-t-il ajouté.