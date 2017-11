Une délégation des entreprises britanniques arrivera en Azerbaïdjan

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Une délégation des entreprises britanniques effectuera une visite en Azerbaïdjan du 22 au 24 novembre.

La visite aura lieu dans le cadre du Programme de partenariat entre la Grande-Bretagne et l’Azerbaïdjan, initié par le Groupe pétrolier BP et la SOCAR. L’objectif de ce programme est de promouvoir la formation des liens à long terme entre les entreprises britanniques et azerbaïdjanaises.

En marge de la visite, la délégation britannique visitera les entreprises britanniques et azerbaïdjanaises qui sont leaders dans le secteur pétro-gazier. Des sessions techniques se tiendront à l’Ecole supérieure du pétrole de Bakou (ESPB).