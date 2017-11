Une exposition intitulée « Les problèmes environnementaux et leurs solutions vus par les étudiants » ouvre ses portes

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Une exposition intitulée « Les problèmes environnementaux et leurs solutions vus par les étudiants », organisée par le Ministère de la jeunesse et des Sports, a ouvert ses portes ce mardi au Centre culturel de Ziré.

L’inauguration de l’exposition a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Organisée d’après la Stratégie de développement de la jeunesse azerbaïdjanaise dans les années 2015-2025, ratifiée par l’ordonnance du président Ilham Aliyev en date du 26 janvier 2015, l’exposition vise à accroître l’intérêt des jeunes pour le domaine écologique, les sensibiliser en la matière, soutenir leurs potentiels créatifs et stimuler leurs initiatives sociales.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, et le ministre Azad Rahimov ont visité l’exposition.

Leyla Aliyeva a également assisté à un spectacle de pantomime portant sur le thème écologique avec la participation des jeunes acteurs.