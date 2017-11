Leyla Aliyeva rencontre la directrice régionale de l’UNICEF

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a rencontré Afchan Khan, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale.

Leyla Aliyeva a hautement apprécié l’activité de l’UNICEF pour l’amélioration de la situation des enfants dans le monde entier, soulignant que le bien-être, la santé et l’éducation des enfants étaient l’investissement le plus précieux pour l’avenir. Elle a fait savoir que de grands progrès avaient été obtenus dans ce domaine en Azerbaïdjan au cours des dernières années. La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev s’est dite convaincue que les travaux dans ce domaine se poursuivraient et s’élargiraient encore plus.

Abordant l’importance de l’étude et de la sensibilisation des enfants en matière de protection de l’environnement, Leyla Aliyeva a donné des informations détaillées sur les projets effectués par l’IDEA durant les 6 dernières années pour l’accroissement des connaissances environnementales des enfants, y compris les laboratoires d’écologie, les camps, les cours et les publications.

A son tour, Afchan Khan a exprimé sa gratitude à Leyla Aliyeva pour ses efforts actifs en vue d’informer les enfants sur les questions environnementales et de développement durable. Elle a noté que l’UNICEF était intéressé par l’inscription du changement climatique, de la durabilité et d’autres sujets écologiques dans le programme d’enseignement, ajoutant que l’activité de l’IDEA en la matière était hautement appréciée.

Les parties ont discuté des perspectives de coopération pour l’éducation écologique des enfants et ont échangé sur l’intégration des enfants handicapés dans la société, leur défense sociale, leur réhabilitation et leurs études.