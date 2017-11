Présentation d’un livre du chef cuisinier du palais de l’Elysée au Centre culturel azerbaïdjanais de Paris

Paris, 22 novembre, AZERTAC

Le Centre culturel azerbaïdjanais de Paris a accueilli la cérémonie de présentation du livre « Cuisine » de Guillaume Gomez, chef cuisinier du palais de l’Elysée.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, Rahman Mustafayev, a pris la parole lors de la cérémonie. Il a parlé des projets réalisés par la Fondation Heydar Aliyev pour promouvoir la culture et la cuisine azerbaïdjanaise dans le monde, surtout en France.

Abordant l’histoire de la culture culinaire azerbaïdjanaise, Rahman Mustafayev a fait savoir qu’une table servie était un moyen simple et direct pour promouvoir le dialogue interculturel. « Les recherches sur l’art et l’histoire de la cuisine nous permettent de voir clairement les mutations sociales, politiques et économiques de notre société. L’art culinaire unit les gens et les cultures », a estimé le diplomate azerbaïdjanais.

Guillaume Gomez a dit que ce livre se distinguait des autres livres gastronomiques, ajoutant que celui-ci mettait en avant les techniques culinaires. Il a dit que l’art culinaire était toujours en développement comme tous les domaines de la société.