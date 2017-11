La 13ème Réunion de haut niveau intitulée «Le règlement des problèmes du partenariat euro-méditerranéen» se tient à Athènes

Athènes, 22 novembre, AZERTAC

La 13ème Réunion de haut niveau intitulée «Le règlement des problèmes du partenariat euro-méditerranéen» a entamé ses travaux aujourd’hui à Athènes.

Organisée dans le cadre de la coopération du Centre international Nizami Gandjavi avec la Fondation Marianna Vardinoyannis, la conférence vise la préparation du 6ème Forum global de Bakou.

Ali Hasanov, assistant du président azerbaïdjanais pour les Affaires publiques et politiques, Nazim Ibrahimov, président du Comité d’Etat en charge de la Diaspora, des hommes d'État et politiques réputés des pays de l’UE et du bassin méditerranéen, les membres du conseil d’administration du Centre international Nizami Gandjavi - Vaira Vike-Freiberga, Valdis Zalters, anciens présidents lettons, Boris Tadic, ancien président serbe, Ivo Josipovic, ancien président croate, Petar Stojanov, ancien président bulgare, Marianna Vardinoyannis, ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, des personnalités publiques, des scientifiques et des journalistes participent à cette conférence.

L’objectif de la conférence internationale est de partager des idées et des initiatives pour l’élimination des crises humanitaires au bassin de la Méditerranée et de discuter des questions sur la détermination de la migration, de l’intégration, de l’identité nationale et du multiculturalisme, notamment du séparatisme et de l’autodétermination.