Votre Excellence,

Permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République d’Azerbaïdjan et la Géorgie.

J’ai le plaisir d’évoquer les liens culturels et historiques entre nos deux pays avaient toujours été forts. Je voudrais indiquer avec fierté que durant la période écoulée nous avons été témoins du développement de notre partenariat qui s’appuie sur l’amitié. La Géorgie apprécie hautement l’amitié et la coopération fructueuse avec l’Azerbaïdjan, son allié fiable. Je suis convaincu que les relations partenariales étroites entre nos deux pays se renforceront encore plus avec des réalisations remarquables dans différents domaines dans les années à venir.

Je saisis cette heureuse occasion pour vous remercier de soutenir toujours la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie.

En formant des vœux de paix, de stabilité et de progrès pour le peuple azerbaïdjanais, je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Guiorgui Margvelachvili

Président de la Géorgie