L’Azerbaïdjan participe à une conférence de l’ISESCO à Khartoum

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Une délégation dirigée par Abulfas Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, participe à la 10ème Conférence islamique des Ministres de la Culture des pays membres de l’ISESCO à Khartoum.

Le directeur général de l’ISESCO a présenté son rapport sur l’activité de l’organisation au cours des deux dernières années.

Dans son intervention, le ministre a donné des informations sur les réussites de l’Azerbaïdjan durant les 2 dernières années, sa coopération avec les pays musulmans, les évènements réalisés en marge de l’année de la solidarité islamique, notamment les Jeux de la solidarité islamique, le 4ème Forum mondial sur le dialogue interculturel, l’importance de la proclamation de Chéki «Une ville créative» par l’UNESCO.

Il a appelé les pays musulmans à soutenir la candidature de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle 2025.

Abulfas Garayev a rencontré le directeur général de l’ISESCO et ses homologues turc, bahreïnien, soudanais, bengali et irakien et a discuté des questions de coopération réciproque.

La conférence se terminera le 23 novembre.