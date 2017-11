Saint-Pétersbourg accueille une conférence sur le dialogue interconfessionnel et la solidarité islamique

Saint-Pétersbourg, 23 novembre, AZERTAC

Une conférence portant sur le thème « Russie-Azerbaïdjan : paix, sécurité et coopération pour le dialogue interconfessionnel et la solidarité islamique » a entamé ses travaux le 23 novembre à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie.

Organisée conjointement par le Comité d’Etat en charge des organisations religieuses de l’Azerbaïdjan, la Direction des Musulmans du Caucase et la Direction religieuse pour Saint-Pétersbourg et le nord-ouest de la Russie, a débuté par la récitation des versets du Saint Coran.

Une nombreuse délégation composée de députés azerbaïdjanais, de dirigeants des instituts de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan, de religieux participe à cette conférence de Saint-Pétersbourg.

Le cheik-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase, a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants de la conférence.

Allahchukur Pachazadé a déclaré que la tolérance et le multiculturalisme étaient des composants importants de la politique de l’Etat en Azerbaïdjan. Il a rappelé que l’année 2017 avait été déclarée Année de solidarité islamique dans le pays.

« Aujourd’hui, les tendances islamophobes et xénophobes sont devenues plus fortes dans le monde, ce qui nécessite une activité plus intensive et plus efficace », a-t-il estimé.

Ensuite, Ilias Oumakhanov, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, co-président de la commission bilatérale, a lu le message adressé par Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, aux participants de la conférence.

Ensuite, les messages du Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie et du gouverneur de Saint-Pétersbourg Gueorgui Poltavtchenko ont été rendus publics.