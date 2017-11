L’UNEC et l’International Vision University signent un contrat

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

L’International Vision University de Macédoine et l’Université nationale d’Economie d’Azerbaïdjan (UNEC) ont signé un contrat sur la coopération académique.

Conformément au contrat, les parties réaliseront des échanges d’enseignants, d’étudiants et de chercheurs, de même qu’elles mèneront des recherches scientifiques et organiseront des séminaires et des conférences scientifiques.

Le recteur de l’UNEC Edalet Chukurov a abordé les orientations de la stratégie de développement de l’université et a donné des informations sur les programmes de double diplôme effectués avec les universités connues du monde.

Exprimant son plaisir de connaître l’UNEC, le professeur Fadil Hoca, recteur de l’International Vision University, a fait savoir que l’UNEC était la seule université en Azerbaïdjan où l’enseignement en turc était assuré et était reconnue par le YÖK. «Nous voulons bénéficier de la riche expérience de l’UNEC », a-t-il avancé.

Un échange de vues a eu lieu sur l’élargissement des liens en matière de recherche scientifique. Les visiteurs ont hautement apprécié les études doctorales et ont fait savoir que la coopération dans ce domaine serait utile pour eux.