Entretien des présidents azerbaïdjanais et ukrainien à Bruxelles VIDEO

Bruxelles, 23 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue ukrainien Petro Porochenko se sont entretenus à Bruxelles jeudi 23 novembre.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a évoqué la visite du président Petro Porochenko en Azerbaïdjan, notant que la coopération s’était réalisée dans différents domaines pendant la période écoulée et de bons résultats avaient été obtenus. Le président Ilham Aliyev a dit que des discussions avaient été menées lors de la visite du chef de l’Etat ukrainien à Bakou sur la coopération en matière politique, économique, énergétique, de transport et au sein des organisations internationales, marquant que des démarches nécessaires seraient faite en vue d’accroître le chiffre d’affaires et qu’il existait un bon potentiel pour le faire.

Le président Petro Porochenko a exprimé sa gratitude à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour son soutien aux relations amicales Ukraine-Azerbaïdjan. Il a évoqué avec plaisir ses entretiens avec le président Ilham Aliyev à Davos et à Bakou, se félicitant de la réalisation des accords obtenus lors des mêmes entretiens. Il a qualifié la croissance des exportations azerbaïdjanaises vers l’Ukraine de bon indice de la coopération économique entre les deux pays.

Lors de l’entretien, les parties ont échangé sur les relations bilatérales et les questions d’intérêt mutuel.