Le président Ilham Aliyev a participé à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord de l’OTAN

Bruxelles, 23 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part, jeudi à Bruxelles, à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord de l’OTAN.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a prononcé un discours lors de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord avant d’accorder la parole au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Ensuite, les ambassadeurs d’un certain nombre de pays ont pris la parole et ont parlé du rôle actif de l’Azerbaïdjan dans les missions de l’OTAN, ont hautement apprécié l’aide apportée par l’Azerbaïdjan à l’Afghanistan et sa participation dans la mission menée dans ce pays, la contribution azerbaïdjanaise à la sécurité énergétique de l’Europe, ont abordé le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, mettant en valeur la nécessité de lui trouver une solution.

Puis, le président azerbaïdjanais a répondu aux questions des ambassadeurs auprès de l’OTAN.