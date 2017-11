La coopération culturelle au menu des discussions entre l’Azerbaïdjan et la France

Paris, 24 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, Abulfas Garayev, s’est entretenu avec François Nyssen, ministre française de la Culture. Lors de l’entretien les discussions ont porté sur la coopération culturelle entre les deux pays.

Le ministre A. Garayev a dit que les deux pays avaient signé quatre accords importants dans le domaine culturel, marquant que l’Azerbaïdjan avait mis en œuvre au cours des dernières années des projets importants en matière de développement de la coopération culturelle avec la France, insistant sur les journées culturelles organisées en coopération avec la Fondation Heydar Aliyev dans un certain nombre de régions françaises. Il a dit qu’il fallait approfondir encore davantage les liens dans les domaines de la culture, de la bibliothèque et du musée. Le ministre azerbaïdjanais a invité son homologue français à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

François Nyssen a dit partager les avis de son homologue azerbaïdjanais concernant l’élargissement des relations culturelles, mettant en valeur l’importance de mettre en œuvre des projets conjoints dans les années à venir.

Ensuite, A. Garayev a informé son interlocutrice sur les projets réalisés en France à l’initiative de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, la contribution de l’Azerbaïdjan au dialogue interculturel et ses activités internationales en la matière. Il a dit que son pays était ouvert à tous les projets et initiatives en vue d’approfondir encore plus la coopération réciproque dans l’avenir.

Le ministre a marqué qu’il était nécessaire que Paris prenne, en tant que co-président du Groupe de Minsk de l’OSCE, des mesures sérieuses pour prévenir la promotion, par le pays envahisseur et par le régime séparatiste, des territoires azerbaïdjanais occupés par l’Arménie sur le territoire français.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, Rahman Mustafayev, a aussi été présent lors de l’entretien.