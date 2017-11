Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase a eu une série de rencontres à Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 24 novembre, AZERTAC

Le cheik-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des Musulmans du Caucase, a rencontré Alexandre Govorounov, vice-gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg.

Abordant les relations azerbaïdjano-russes, le chef de la Direction des Musulmans du Caucase a souligné que les liens entre les deux peuples avaient une histoire ancienne, ajoutant que les peuples azerbaïdjanais et russe avaient tissé d’étroites relations humanitaires.

Alexandre Govorounov a noté que près de 400 Azerbaïdjanais vivaient à Saint-Pétersbourg et les liens entre l’Azerbaïdjan et cette ville se développaient avec succès, marquant que le chiffre d'affaires avait augmenté de 4,5 fois dans la première moitié de l’année courante.

Allahchukur Pachazadé s’est également entretenu avec Viatcheslav Makarov, président de l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg.

Lors de l’entretien, ils ont noté que plus de 200 documents interétatiques et intergouvernementaux avaient été signés dans différents domaines entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Les parties ont indiqué qu’il existait de grandes opportunités pour élargir encore davantage les liens économico-commerciaux. Il a été noté que les relations réciproques s’étaient développées dynamiquement aussi dans les domaines social, culturel et humanitaire.