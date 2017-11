Nikolaï Patrouchev et Ramiz Mehdiyev ont discuté de la coopération russo-azerbaïdjanaise en matière de sécurité

Moscou, 24 novembre, AZERTAC

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev, et le chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Ramiz Mehdiyev, ont discuté des questions actuelles concernant la coopération russo-azerbaïdjanaise en matière de sécurité et ont signé un plan de coopération prévoyant un échange d’information et des consultations régulières au niveau des experts des conseils de sécurité, des organes d’application de la loi et des services spéciaux des deux Etats.

Les rencontres de Nikolaï Patrouchev avec Stansilav Zas, secrétaire d’Etat du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie, et Viktor Mahmoudov, secrétaire du Conseil de sécurité près la Présidence de la République d’Ouzbékistan, se sont également soldées de la signature des plans de coopération.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité de la République de Moldavie, Artour Goumeniouk, et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev, ont paraphé un protocole sur les activités réciproques entre les administrations des conseils de sécurité des deux Etats.

Lors de la rencontre avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la République du Tadjikistan, Abdurahim Kahharov, les discussions ont porté sur les questions relatives aux activités réciproques des organes d’application de la loi et des services spéciaux des deux Etats.