La coopération militaro-technique entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan au menu des discussions

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le colonel-général Eltchin Gouliyev, chef du Service national de protection des frontières, commandant des gardes-frontières, s’est entretenu ce vendredi avec la délégation conduite par le général Zubair Mahmood Hayat, président du Comité pakistanais des chefs d'état-major des armées.

Lors de l’entretien, ils se sont félicités du développement des liens amicaux et de partenariat stratégique entre les deux pays. Les perspectives des relations mutuellement bénéfiques en matière de sécurité de frontières et de coopération militaro-technique ont fait l’objet de discussions. L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre l’activité conjointe pour développer avec succès cette coopération.

La délégation pakistanaise a été informée sur les conditions opérationnelles existantes aux frontières nationales de l’Azerbaïdjan, les menaces pour la sécurité des frontières, ainsi que l’occupation de 20% du territoire et d’une partie des frontières de l’Azerbaïdjan suite à l’agression de l’Arménie, l’utilisation de ces territoires à des fins illégales, les mesures effectuées en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, les travaux réalisés et les réussites obtenues en matière d’amélioration de la base matérielle et technique.

Un échange de vues a eu lieu sur les développements survenus dans la région et les défis contre la sécurité des frontières.