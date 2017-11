Perviz Chahbazov : Avec le Corridor gazier Sud, le gaz azerbaïdjanais entrera sur le marché européen comme une nouvelle source

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le ministre de l’Energie Perviz Chahbazov a participé ce vendredi au IVe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) à Santa Cruz, en Bolivie.

La promotion de la souveraineté des ressources en gaz naturel, la contribution à l’assurance de la stabilité sur le marché du gaz, l’amélioration de l’échange technologique entre les pays membres, le renforcement de la position du forum dans le secteur gazier en tant qu’organisation fiable et leader ont fait l’objet de discussions lors de la réunion.

Etant intervenu au sommet, P. Chahbazov a dit que depuis 2001, l’Azerbaïdjan suivait de près le travail du forum et avait acquis le statut d’observateur en 2015. Il a fait savoir que le FPEG était une plateforme efficace pour la discussion des défis globaux en matière d’énergie, la réglementation du marché international du gaz, l’échange d’expérience sur l’application des nouvelles technologies dans le domaine de la production et de la fourniture de gaz, ainsi que le dialogue avec les partenaires.

Le ministre a souligné qu’après avoir restauré son indépendance, l’Azerbaïdjan avait initié et mis en œuvre des projets énergétiques stratégiques au niveau régional et global. «La construction et l’activité des oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Bakou-Tbilissi-Supsa, ainsi que du gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum a fait de l’Azerbaïdjan un partenaire fiable contribuant à la sécurité énergétique mondiale. Avec la mise en œuvre du Corridor gazier Sud, le gaz azerbaïdjanais entrera sur le marché européen comme une nouvelle source et jouera un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique du continent », a-t-il avancé.

En marge du forum, P. Chahbazov s’est entretenu avec son homologue bolivien Luis Alberto Sánchez au sujet des possibilités de coopération dans le secteur énergétique.

Pour rappel, le forum comprend 19 membres, dont 12 principaux et 7 observateurs, y compris l’Azerbaïdjan.