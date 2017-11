Le président Ilham Aliyev : L’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan a la même valeur que celle de tout autre pays

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

L’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan a la même valeur que celle de tout autre pays et elle doit être rétablie, a déclaré le président Ilham Aliyev lors son discours à la session plénière du Sommet du Partenariat oriental à Bruxelles.

Le principal défis de l’Azerbaïdjan, c’est la poursuite de l’occupation des territoires par l’Arménie, a souligné le chef de l’Etat, ajoutant que presque 20% du territoire de l’Azerbaïdjan internationalement reconnu demeurait sous l’occupation de l’Arménie depuis plus de 20 ans. «Plus d’un million d’Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés et des personnes déplacées suite à l’occupation et nous avons subi une politique de nettoyage ethnique. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté quatre résolutions revendiquant le retrait immédiat et inconditionnel des troupes arméniennes de nos territoires. Mais elles ne sont pas accomplies par l’Arménie», a rappelé le président de la République.

Le chef de l’Etat a noté que le séparatisme agressif ne pourrait pas être accepté au XXIe siècle. Le séparatisme doit être condamné sous toutes ses formes et une approche unique doit être appliquée contre toutes ses manifestations.