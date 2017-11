Les gazoducs faisant partie du Corridor gazier Sud de nouveau inclus dans la liste des projets d'intérêt commun de l’UE

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

La Commission européenne a inclus de nouveau les gazoducs faisant partie du Corridor gazier Sud dans la liste des projets d’intérêt commun de l’Union européenne (UE), rapporte l’AZERTAC citant la Commission européenne.

Ces projets sont l’élargissement du gazoduc du Caucase du Sud qui transportera le gaz naturel azerbaïdjanais jusqu’à la frontière Géorgie-Turquie, le gazoduc Transanatolien (TANAP) qui ira jusqu’en Grèce et le gazoduc Transadriatique (TAP) qui s’allongera jusqu’aux côtes de l'Italie, en passant à travers la Grèce, l’Albanie et la mer Adriatique.

A noter qu’au total, 173 projets ont été inclus dans la liste des principaux projets d’infrastructure énergétique d’intérêt commun de l’Union européenne.

Avec une longueur totale de 1850 km (19 km sous la mer de Marmara), le projet TANAP est la partie principale du Corridor gazier Sud. En se connectant au Gazoduc du Caucase du Sud et à celui transadriatique. TANAP reliera la cité de Posof de la province d'Ardahan de la Turquie à la frontière avec la Géorgie à la cité d'Ipsala de la province d'Edirne à la frontière avec la Grèce, en passant par 21 provinces. Le gazoduc TANAP qui acheminera le gaz du gisement Chahdeniz -2 vers l'Europe, devrait être mis en exploitation en 2018. TANAP acheminera 10 milliards de m3 de gaz azerbaïdjanais vers l'Europe et 6 milliards de m3 vers la Turquie.

Les actionnaires du projet TANAP sont : la SAF Couloir gazier Sud (58%), BOTAS (30%) et bp (12%).

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 871 km (547 km en Grèce, 211 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an et devrait atteindre au plus tard 20 milliards de m3.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Southern Gas Corridor CJSC (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).