Le président Ilham Aliyev : Un tiers des Etats membres de l'UE considèrent l'Azerbaïdjan comme un partenaire stratégique

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan développe activement les relations bilétarles avec les pays membres de l’Union européenne et a adopté des déclarations de partenariat stratégique avec neuf Etats membres. Cela signifie qu’un tiers des Etats membres de l'UE considèrent l'Azerbaïdjan comme un partenaire stratégique. C'est très important pour un jeune pays indépendant. C’est ce qu’a déclaré le président Ilham Aliyev, dans son discours à la session plénière du sommet du Partenariat oriental à Bruxelles.

Il a fait savoir que l'Azerbaïdjan poursuivait ses réformes politiques et économiques et attachait une grande importance au développement de la démocratie et à la protection des droits de l’homme et a jugé le développement économique comme une base solide pour l'indépendance.

«Qaund on est économiquement indépendant, on peut, bien sûr, mener une politique étrangère plus indépendante. L’économie azerbaïdjanaise se développe rapidement. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté plus de trois fois depuis 2004. Nous avons réussi à réduire le chômage à cinq pour cent. La dette extérieure est inférieure à 20% du PIB. Nous avons de bonnes notations de crédit. Le Forum économique mondial de Davos a classé l’Azerbaïdjan à la 35e place pour la compétitivité de son économie», a précisé le président Ilham Aliyev.