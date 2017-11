Présentation du livre « Noursoultan Nazarbaïev. Biographie » à Astana

Astana, 27 novembre, AZERTAC

La version en azerbaïdjanais du livre « Noursoultan Nazarbaïev. Biographie » a été présentée le 27 novembre, à Astana, lors d’une cérémonie organisée par l’Académie internationale turque.

Ali Hassanov, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan pour les Affaires publiques et politiques, Mahmoud Kassymbekov, chef de la Chancellerie de l’Administration présidentielle du Kazakhstan et directeur adjoint de la Bibliothèque du premier président de la République du Kazakhstan, Darkhan Kydyrali, président de l’Académie internationale turque, et d’autres personnalités ont été présents à la cérémonie de présentation.

Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais, auteur de l’avant-propos du livre, a pris la parole lors de la cérémonie.

Ali Hassanov a parlé des relations amicales et fraternelles entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, des particularités de l’ouvrage présenté. Il a abordé le rôle indéniable des leaders dans la vie des deux peuples ayant subi le même sort.

Il a été noté que grâce à la politique clairvoyante de Noursoultan Nazarbaïev, il y avait une paix et une stabilité solide entre les peuples et les nations, une société fonctionnelle aux valeurs multiculturelles s’était formée au Kazakhstan. Les représentants de plus de 130 nations, les Azerbaïdjanais y compris, y vivent dans la paix citoyenne et la solidarité.

Le livre a été traduit du russe en azerbaïdjanais par Aïda Eyvazova (Aïda Eyvazli Göytürk), journaliste et publiciste, ancienne cheffe du bureau des correspondants pour l’Asie centrale de la Télévision azerbaïdjanaise.