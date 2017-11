Une délégation de Chéki a effectué une visite à Colmar

Colmar, 27 novembre, AZERTAC

Une délégation menée par Elkhan Oussoubov, chef du Pouvoir exécutif de la ville de Chéki, a effectué une visite à Colmar, en France.

La visite s’est réalisée dans le cadre de la charte d’amitié et de coopération signée entre les villes de Colmar et de Chéki grâce aux activités conjointes réussies que l’ambassade d’Azerbaïdjan en France et la Fondation Heydar Aliyev effectuaient pour développer les liens entre les régions des deux pays.

Le principal objectif de la visite a consisté à assurer la présence de l’Azerbaïdjan au marché de Noël de Colmar, à réexaminer le plan d’actions afin d’élargir encore plus les relations entre les deux villes.

Lors d’un entretien avec le maire Gilbert Meyer, organisée à la mairie de Colmar, les discussions ont porté sur les relations bilatérales et le plan d’actions pour 2018. Les parties ont échangé à la fois sur le renforcement des relations en matière d’éducation, les perspectives de la coopération entre les écoles de Chéki et de Colmar.

L’étude de l’expérience française dans le développement de la viniculture à Chéki et la création des entreprises conjointes dans le domaine concerné, le tissage d’une coopération en matière de sériciculture et de textile, la promotion du potentiel d’export de l’Azerbaïdjan en France, l’examen des opportunités d’exportation des huiles de lavande et de rose produites Chéki vers la France ont également fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.