L’Azerbaïdjan développe la coopération avec les pays africain dans le secteur spatial

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Rachad Nabiyev, président de la SAO «Azercosmos», a effectué une visite en Ethiopie en vue de développer la coopération avec les pays africains dans le secteur de l’information et de la communication, notamment dans celui spatial et d’assister à la deuxième réunion du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la Communication et les Technologies de l’Information et de la Communication.

La SAO «Azercosmos» avait été invitée à cet événement comme partenaire officiel de cette réunion.

Un stand de la société «Azercosmos» avait été monté au siège de l’Union africaine.

En marge de la réunion, Rachad Nabiyev, président de la SAO «Azercosmos» a tenu des entretiens avec les représentants de la Commission de l’Union africaine, du Congo, du Soudan, de l’Ethiopie, du Ghana, de la République d’Afrique du Sud et de la société «Ethiotelecom».

Lors de ces entretiens, des informations détaillées ont été fournies sur les satellites Azerespace-1 et Azerespace-2. Il a été noté que ces satellites de télécommunications qui couvraient aussi le continent africain pourraient proposer des services spatiaux de haut niveau et des opportunités d’accès à l’internet dans les zones les plus reculées.

Pendant la présentation faite lors de la deuxième réunion du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la Communication et les Technologies de l’Information et de la Communication, les représentants de la société «Azercosmos» ont parlé des réalisations que l’Azerbaïdjan avait obtenues dans le secteur spatial, y compris les services proposés par la SAO Azercosmos et les possibilités existantes. Ils ont fait savoir que la SAO Azercosmos était prête à la coopération avec les pays africains en la matière.