Une nouvelle provocation des Arméniens empêchée en Lettonie

Riga, 27 novembre, AZERTAC

L’ambassade d’Azerbaïdjan en Lettonie a empêché une provocation des Arméniens lors d’une exposition intitulée «L’Arménie sur les cartes anciennes : VIe siècle av. J.C - XXe siècle», ouverte à la Bibliothèque nationale de Lettonie. Lors de cette exposition, l’ambassade d’Arménie a tenté d’exposer de différentes cartes, y compris celle des territoires occupés de l’Azerbaïdjan par ce pays.

L’Ambassade d’Azerbaïdjan à Riga a pris des mesures urgentes sur ce fait, a adressé une note au Ministère des Affaires étrangères et à la direction de la Bibliothèque nationale de ce pays dans laquelle sont fournies des informations détaillées sur l’activité frauduleuse des Arméniens sur l'histoire de la région, la reconnaissance de la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par les organisations internationales telles que l’OTAN, l’ONU, l’AP de l’OSCE, l’UE et l’OCI, l’adoption de plusieurs résolutions et décisions, de même que quatre résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui revendiquent le retrait immédiat et inconditionnel des troupes arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan. L’Association «Odjag», opérant en Lettonie, a elle aussi envoyé une lettre sur l’inadmissibilité de l’exposition d’une telle carte violant les normes du droit internationale.

Dans sa lettre de réponse, le directeur de la Bibliothèque nationale de Lettonie Andris Vilks a présenté ses excuses avec regret, a fait savoir qu’en tant que centre culturel, la BNL était ouverte aux différentes idées de coopération. «La direction de la bibliothèque était inconsciente du contenu de l’exposition qui pourrait violer les normes internationales parce qu’elle faisait confiance à ses partenaires», a-t-il expliqué.

Ainsi, la carte de l’année 2015 reflétant le territoire de la soi-disant république a été retirée de l’exposition.