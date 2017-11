Les principaux facteurs affectant le marché du pétrole débattus à Vienne

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Les représentants des pays membres et non membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se sont réunis le 27 novembre à Vienne, capitale autrichienne.

Les principaux facteurs affectant le marché du pétrole, les engagements sur la réduction de la production de pétrole conclu avec les pays membres et non membres de l’OPEP, l’augmentation des quotas, ainsi que le niveau d’exécution de l’accord de Vienne ont été débattus lors de la réunion du Comité technique sur les pays non membres de l’OPEP.