Les 25 ans des relations diplomatiques azerbaïdjano-kazakhes célébrés à Astana

Astana, 27 novembre, AZERTAC

L’ambassade d’Azerbaïdjan au Kazakhstan a organisé, lundi 27 novembre, une réception officielle consacrée aux 25 ans des relations diplomatiques azerbaïdjano-kazakhes.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Kazakhstan, Rachad Mammadov, a ouvert la cérémonie et a noté que les relations entre les deux pays étaient à un niveau très élevé et revêtaient un caractère stratégique.

Puis, Ali Hassanov, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan pour les Affaires publiques et politiques, a pris la parole.

Il a noté qu’un quart de siècle n’était pas une longue période du point de vue historique, mais c’était toute une époque pour les pays qui avaient proclamé leur indépendance peu plus de 20 ans avant. «Au cours des 25 dernières années, nous avons pu conserver non seulement nos relations d’amitié multiséculaires, mais aussi nous sommes parvenus à les élargir et porter les liens azerbaïdjano-kazakhs au niveau de partenariat stratégique. Le leader national Heydar Aliyev et le leader de la nation kazakhe Noursoultan Nazarbaïev, ainsi que le président Ilham Aliyev ont joué un très grand rôle dans ce processus», a souligné l’assistant du président.

A.Hassanov a fait savoir que plus de 100 documents interétatiques et intergouvernementaux avaient été signés entre les deux pays au cours de la période écoulée, ajoutant que ces documents, ainsi que les rencontres bilatérales de haut niveau qui se tenaient régulièrement, les relations interparlementaires servaient à approfondir et à élargir le partenariat des deux pays basé sur une grande confiance.

«Les deux pays se soutiennent au sein des organisations régionales et internationales», a estimé A. Hassanov, ajoutant que l’Azerbaïdjan était l’un des premiers pays ayant voté pour le Kazakhstan lors de son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU en 2017-2018 et ayant soutenu l’initiative d’Astana d’accueillir l’Exposition universelle en 2017.

«Dans le même temps, nous tenons à remercier les dirigeants du Kazakhstan d’avoir toujours soutenu la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et qui a conduit à l’occupation de 20% du territoire de notre pays», a fait savoir A. Hassanov.

Soulignant que le haut niveau des relations politiques entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan avait un impact positif sur la coopération commercio-économique, A. Hassaov a dit que la création du port maritime international non loin de Bakou, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars qui venait d’être mis en service, la restauration du port d’Aktaou et l’ouverture du port de Kuryk permettraient d’augmenter considérablement le chiffre d’affaires entre les deux pays. «Il est réjouissant que les relations économiques des deux ne se limitent pas seulement au commerce. Les hommes d’affaires azerbaïdjanais s’intéressent au marché kazakh et investissent activement dans l’économie du pays. Les entreprises kazakhes opèrent avec succès en Azerbaïdjan. Le montant total des investissements est d'environ 200 millions de dollars», a précisé l’assistant du président.

Il a exprimé ses félicitations à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. «Compte tenu de l’état actuel et des perspectives des relations mutuelles, nous pouvons dire avec confiance qu’elles seront élargies et renforcées davantage», a conclu l’assistant du président.

x x x

Etant ensuite intervenu, le premier vice-ministre kazakh de l’Energie, Makhambet Dosmukhambetov, a dit que les deux pays étaient toujours liés par des relations d’amitié, de fraternité et de coopération. L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan se soutiennent toujours l’un l’autre dans les questions de politique étrangère.

Un cadre contractuel parfait a été établi entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan dans les domaines politique, économique et humanitaire après la restauration de l’indépendance, a dit Makhambet Dosmukhambetov, avant d’avoir parlé de l’importance des projets réalisés en matière d’énergie, de transport et de technologies de l’information et de la communication.

En marge de la cérémonie, s’est tenue la présentation du magazine «İRS-MYRA», paru en langue kazakhe à l’occasion des 25 ans des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.

Le rédacteur en chef du magazine a fait savoir qu’un article sur le mougham de la Première vice-présidente de l’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva avait été publié dans cette édition paru en kazakh.

Darkhan Kydyrali, président de l’Académie internationale turque, a porté à l’attention le développement réussi des relations entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan au cours des 25 dernières années.

Enfin, les médailles jubilaires «Les 25 ans de l’indépendance du Kazakhstan» ont été remises aux membres de la délégation azerbaïdjanaise.