Un nouveau quartier industriel sera créé en Azerbaïdjan

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé le 27 novembre une ordonnance sur la création du Quartier industriel de Sabirabad.

La mise en place de ce quartier industriel a pour but de soutenir l’activité des petites et moyennes entreprises, d’assurer le développement durable du secteur non pétrolier et d’augmenter le taux d’emploi de la population dans le domaine de la production.

Conformément à l’ordonnance, des entreprises de production dans les secteurs non pétroliers et de services seront créées dans le territoire du nouveau quartier industriel.