La communauté mondiale ne doit pas être indifférente à la violation des droits de plus d’un million de réfugiés et de déplacés azerbaïdjanais

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Khalaf Khalafov, vice-ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu avec une délégation conduite par Mme Georgette Gagnon, directrice de la division de la coopération technique et des opérations de terrain pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en séjour en Azerbaïdjan.

Pendant l’entretien, Kh.Khalafov s’est félicité du niveau actuel des relations entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il a par ailleurs évoqué les débats approfondis et constructifs avec les différents organes de traités des Nations Unies et a indiqué l’efficacité de la coopération avec les porteurs de mandat sur des procédures spécifiques du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

«En Azerbaïdjan, l’Etat accorde une attention particulière à l’assurance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation en la matière a été améliorée, des réformes sont régulièrement menées dans le système juridique et judiciaire, les procédures concernant l’activité des ONG ont été simplifiées, le rôle de la société civile a été renforcé et des programmes d'action nationaux sont adoptés de façon régulière dans le domaine des droits de l’homme», a expliqué le vice-ministre.

Mme Gagnon a noté que l’institution qu’elle représentait attachait une grande importance à la coopération existante avec le gouvernement azerbaïdjanais et a salué les mesures prises par l’Azerbaïdjan pour l’accomplissement des objectifs de développement durable de l’ONU.

Kh.Khalafov a fait savoir que le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh entravait l’assurance complète des droits de l’homme dans le pays, plus d’un million d’Azerbaïdjanais étaient devenus des réfugiés et des personnes déplacées suite à l’agression militaire de l’Arménie, leurs droits et libertés avaient été massivement violés, mais la communauté mondiale, y compris les organisations internationales ne prêtaient pas assez d'attention à cette question.

Enfin, ils ont échangé leurs points de vue sur le cas de Dilgam Asgarov et Chahbaz Gouliyev, pris en otage par les forces occupantes lorsqu’ils avaient tenté de visiter leur terre natale.