Le président Ilham Aliyev inaugure le Musée historique et ethnographique de Terter VIDEO

Terter, 28 novembre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a participé, mardi 28 novembre, à l’inauguration d’un nouveau bâtiment construit pour le Musée historique et ethnographique de Terter.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban symbolisant l’ouverture du musée.

Il a été noté que le Musée historique et ethnographique de Terter avait ouvert ses portes en 1982 et s’était installé dans les locaux des vieux bâtiments au cours des différentes années. La construction d’un nouveau bâtiment pour le musée a été lancée l’an dernier sur commande du Ministère de la Culture et du Tourisme. Les travaux de construction se sont déjà achevés.

Le musée abrite au total 2000 pièces dont 250 sont présentées dans la salle d’exposition.