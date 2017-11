Le président Ilham Aliyev a visité un nouveau complexe résidentiel construit pour 1170 familles déplacées à Terter VIDEO

Terter, 28 novembre, AZERTAC

Mardi 28 novembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est familiarisé avec les conditions créées dans le nouveau complexe résidentiel construit pour 1170 familles déplacées à Terter.

Le chef de l’Etat a d’abord été dans l’appartement de Pakiza Mamadova, déplacée de la région d’Aghdam, et s’est intéressé aux conditions créées.

Ali Hassanov, vice-Premier ministre azerbaïdjanais et président du Comité d’Etat en charge des réfugiés et des personnes déplacées, a noté que les personnes déplacées des régions de Kelbedjer, Aghdam, Latchine, Djabraïl et Choucha, installées temporairement à Terter, déménageraient à ce complexe.

Toutes les infrastructures nécessaires ont été créées dans le complexe résidentiel.

Lors de la visite de l’école construite dans le complexe, le président de la République a été informé que cet établissement d’enseignement secondaire accueillerait 1200 élèves. Toutes les conditions nécessaires y avaient été créées pour les élèves.

Le président Ilham Aliyev a été informé que c’était déjà le 97e complexe construit dans le pays pour les personnes déplacées.

Le chef de l’Etat a également été mis au courant du fait qu’à l’école il y avait également des informations sur le monument «Maragha-150», dénonçant les prétentions territoriales des Arméniens contre l’Azerbaïdjan. Ce monument qui prouve l’installation des Arméniens dans la région du Haut-Karabagh se trouve dans le bourg de Chykharkh de Terter. Il a été construit en 1978 par les Arméniens eux-mêmes afin de célébrer le 150e anniversaire de leur installation dans le Haut-Karabagh. Mais, le monument a été détruit de façon délibérée par les Arméniens à la fin du XXe siècle lorsque l’Arménie a lancé de nouvelles revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan.

Après avoir parcouru la salle d’informatique, la cantine et la bibliothèque de l’école, le président Ilham Aliyev a rencontré les représentants de la communauté de la région de Terter et les personnes déplacées.

Ilgar Gassimov, déplacé de la région d’Aghdéré, a pris la parole.

L’habitant de Terter Tofig Hadjiyev a transmis sa reconnaissance au président Ilham Aliyev pour l’attention qu’il accordait au développement de la région.

Enfin, ils ont posé pour une photo souvenir.