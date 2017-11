Déplacement du président de la République à Aghdjabedi VIDEO

Aghdjabedi, 28 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev est arrivé le 28 novembre dans la région d’Aghdjabedi.

Le chef de l’Etat s’est rendu d’abord au centre-ville d’Aghdjabedi où il s’est recueilli devant le monument du leader national Heydar Aliyev, au pied duquel il a déposé des fleurs fraîches.

Le chef du Pouvoir exécutif de la région d’Aghdjabedi, Chahin Mammadov, a informé le président de la République sur les travaux d’aménagement et d’édification effectués autour du monument du leader national et dans la ville. Il a fait savoir que les travaux d’aménagement et de construction avaient gagné du terrain ces derniers temps à Aghdjabedi.