Le Musée du drapeau d’Aghdjabedi ouvre ses portes VIDEO

Aghdjabedi, 28 novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement dans la région d’Aghdjabedi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a inauguré le Musée du drapeau.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban rouge symbolisant l’inauguration du musée.

Ensuite, le président de la République a parcouru le musée pour prendre connaissance des conditions mises en place.

Composé de deux niveaux, le bâtiment du musée comprend des salles de réunion et de conférence, une bibliothèque électronique et d’autres bureaux administratifs.

La Place du drapeau où se situe le nouveau musée attire l’attention par sa beauté. La place a été élargie et des travaux de reconstruction y ont été effectués ces derniers temps. Des espaces verts ont été aménagés autour du poteau du drapeau, de 65 mètres de haut. Un nouveau système d’éclairage et une fontaine ont rendu encore plus beau le territoire.