Dimitry Kumsichvili : l’Azerbaïdjan et la Géorgie réalisent des projets stratégiques très importants dans la région

Tbilissi, 28 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Ramin Goulouzadé, a rencontré ce mardi Dimitry Kumsichvili, premier vice-Premier ministre géorgien, ministre de l’Economie et du Développement durable.

«La participation de la délégation azerbaïdjanaise à la Conférence internationale consacrée à la Route de la soie est importante pour nous. Nous attachons une grande importance à la coopération avec l’Azerbaïdjan», a indiqué Dimitry Kumsichvili.

Il a fait savoir que l’Azerbaïdjan et la Géorgie mettaient en œuvre des projets stratégiques très importants dans la région. Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars que nous avons récemment ouvert figure parmi ces projets.

Ramin Goulouzadé a remercié la Géorgie pour l’excellente organisation de la Conférence internationale consacrée à la route de la soie. Il a souligné l’importance des projets effectués avec la participation de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, marquant que son pays attachait une importance particulière à la coopération avec la Géorgie au sein des organisations internationales. .

Il a abordé l’importance du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars. «Ce projet jouera un rôle important dans le développement non seulement de notre région, mais aussi de l’Europe et de l’Asie, ainsi que dans l’élargissement de notre coopération. Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est un projet qui sert à la paix et au progrès dans la région», a-t-il ajouté.

« Je crois que la coopération fructueuse entre les deux pays se poursuivra et elle améliorera encore plus le bien-être de nos peuples », a estimé le ministre azerbaïdjanais.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.