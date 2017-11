Entretien du président azerbaïdjanais avec le ministre costaricain des Relations extérieures et du Culte VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu, ce mercredi 29 novembre, avec Manuel Gonzalez Sanz, ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica.

Le ministre costaricain des Relations extérieures et du Culte, Manuel Gonzalez Sanz, a dit que les relations bilatérales entre les deux pays s’étaient établies sur la confiance mutuelle. Abordant l’ouverture de l’ambassade du Costa Rica en Azerbaïdjan, Manuel Gonzalez Sanz a déclaré que c’était une décision stratégique de son pays. Il a dit que le Costa Rica prenait l’Azerbaïdjan pour son principal partenaire dans la région et était déterminé à effectuer une coopération régionale via l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les paroles agréables et a dit qu’il existait des relations amicales sincères entre les deux pays. Le chef de l’Etat a marqué l’importance de l’ouverture de l’ambassade du Costa Rica en Azerbaïdjan et s’est dit convaincu que l’activité de l’ambassade contribuerait et à élargir les relations bilatérales et à développer les liens régionaux.

Lors de l’entretien, l’accent a été mis sur la présence d’assez d’opportunités pour la coopération entre les deux pays en matière d’investissement réciproque, de relations commerciales et d’agriculture et un échange de vues a eu lieu sur l’élargissement des liens en la matière.