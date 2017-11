Le président de la République reçoit le vice-Premier ministre croate VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi une délégation menée par Martina Dalic, vice-Première ministre, ministre de l’Economie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat de la République de Croatie et co-présidente de la Commission mixte azerbaïdjano-croate pour la coopération économique.

Le président de la République a dit que les relations bilatérales entre les deux pays étaient à un très bon niveau. Evoquant le déplacement de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic en Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev a indiqué que cette visite s’était déroulée avec succès et s’est déclaré satisfait de la réalisation des visites réciproques de différents niveaux entre les deux pays. Le chef de l’Etat a mis en valeur le commerce, l’investissement réciproques, la collaboration de plus d’entreprises des deux pays pour l’élargissement de la coopération dans différents domaines. Le président Ilham Aliyev a souligné, de ce point de vue, l’importance de l’activité de la Commission mixte pour la coopération économique. Quant aux liens Azerbaïdjan-union européenne, le président Ilham Aliyev a insisté sur la déclaration adoptée lors du sommet du Partenariat oriental qui s’était récemment tenu avec succès et avait donné de bons résultats. Le chef de l’Etat a noté que la coopération énergétique à long terme entre l’Azerbaïdjan et la Croatie avait de bonnes perspectives, se disant satisfait de la participation régulière de la Croatie au Conseil consultatif du Corridor gazier Sud.

Martina Dalic, vice-Première ministre, ministre de l’Economie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat de la Croatie et co-présidente de la Commission mixte azerbaïdjano-croate pour la coopération économique, a transmis les salutations et les meilleurs vœux de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic et du Premier ministre Andrej Plenkovic au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Martina Dalic s’est dite ravie d’être à Bakou et a déclaré qu’ils se sentaient en Azerbaïdjan comme chez eux. Elle a dit que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Croatie étaient à un niveau très élevé, mettant en valeur les efforts conjoints des deux chefs d’Etat en termes d’élargissement de la coopération entre les deux pays. Martina Dalic a dit qu’il existait de larges opportunités pour approfondir la coopération en matière d’investissement, de commerce et dans d’autres domaines, soulignant que la Commission mixte pour la coopération économique fonctionnait avec succès.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations et les meilleurs vœux de son homologue croate Kolinda Grabar-Kitarovic et du Premier ministre Andrej Plenkovic et a demandé de leur transmettre les siens.