La 2ème Conférence internationale consacrée à la Route de la soie a pris fin

Tbilissi, 29 novembre, AZERTAC

La deuxième Conférence internationale consacrée à la Route de la soie, organisée à Tbilissi, a pris fin.

Le développement de la Route de la soie, la sécurité régionale, les projets d’économie, d’énergie et d’infrastructure, la logistique et la coopération régionale ont fait l’objet de discussions lors de la conférence. Le rôle des pays du Caucase du Sud, notamment celui de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Géorgie dans la sécurité énergétique de l’Europe ont été particulièrement souligné dans les interventions

L’accent a été mis sur l’importance des projets de transport, des infrastructures de transport et des centres logistiques créés avec la participation des trois pays.

Il a été noté que de nouveaux projets ouvraient de grandes opportunités d’investissement. Des institutions financières internationales et des pays bénéficieront efficacement de ces opportunités. Cela jouera un rôle important dans le développement des peuples et des pays.

De grands projets pétroliers et gaziers en cours de réalisation, ainsi que le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars ont été au centre de l’attention lors de la conférence.

Pour rappel, l’Azerbaïdjan a été représenté par Ramin Goulouzadé, ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Djavid Gourbanov, président de la Société des chemins de fer azerbaïdjanais, Raouf Valiyev, président de la SAF «La Navigation maritime de la mer Caspienne», et Taleh Ziyaddinov, directeur du Port de commerce maritime international de Bakou, à cette conférence qui a rassemblé plus de 1000 délégués provenant de 50 pays.