Il existe de larges opportunités pour la coopération mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et le Costa Rica

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue costaricain Manuel Gonzalez Sanz.

Les ministres ont noté que l’an 2017 avait marqué le 20ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Costa Rica et se sont félicités du développement positif du dialogue politique et de la compréhension mutuelle existants entre les deux pays.

Elmar Mammadyarov a indiqué que la décision de la création de l’ambassade du Costa Rica en Azerbaïdjan était hautement appréciée. Ils se sont dits convaincus que l’échange des missions diplomatiques dans les deux pays donnerait une nouvelle impulsion au renforcement de la coopération réciproque.

Le ministre azerbaïdjanais a rappelé son déplacement officiel au Costa Rica en juin dernier et a noté que les rencontres fructueuses et les consultations politiques tenues en marge de cette visite contribueraient au développement des liens entre les deux pays dans divers domaines.

Les ministres ont fait savoir que la diplomatie parlementaire jouait un rôle particulier en termes de développement des relations bilatérales, ont avancé des initiatives communes sur l’échange des délégations parlementaires. Ils ont déclaré une fois de plus le respect mutuel et le soutien à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et aux frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan et du Costa Rica. Ils ont souligné que les tentatives de changer les frontières internationalement reconnues des Etats étaient inacceptables.

Les parties ont noté qu’il existait de larges opportunités pour la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme, de l’énergie, de la logistique, des ports et de la navigation, de l’investissement et de l’humanitaire, soulignant l’importance de la promotion des contacts directs entre les milieux d’affaires.