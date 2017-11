Les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’UE au cœur des discussions

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec l’ambassadeur Roland Kobia, représentant spécial de l’Union européenne (UE) pour l’Afghanistan.

Pendant l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives de développement des liens entre l’Azerbaïdjan et l’UE. Ils ont exprimé leur internet mutuel sur le développement de la coopération dans la reconstruction de l’Afghanistan. À cet égard, l’importance de la 7e conférence ministérielle au sujet de «la sécurité et les liens économiques vers le cœur de l’Asie renforcée qui se tiendra dans le cadre du processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie qu’accueillera l’Azerbaïdjan a été mise en valeur.

Le ministre Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur sur les projets de transport initiés et mis en œuvre par l’Azerbaïdjan, y compris l’itinéraire Est-Ouest, ainsi que les opportunités qu’offrait le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars et a porté à l’attention que l’Afghanistan pourrait bénéficier de ces projets.

L’ambassadeur Roland Kobia a salué les travaux que l’Azerbaïdjan effectue pour le développement de l’Afghanistan.