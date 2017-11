Achgabat, 29 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan exporte du pétrole, du gaz et des produits pétroliers vers environ 30 pays du monde, a déclaré Natig Abbassov, vice-ministre de l’Energie, lors de la 28e session au sujet de «La promotion des investissements pour l’avenir énergétique durable et la diversification des itinéraires de transport» de la Charte internationale de l’Energie qui a lieu à Achgabat.

Quant aux projets initiés et mis en œuvre par l’Azerbaïdjan, le vice-ministre a noté qu’ils jouaient un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe. «Les ressources pétrolières et gazières de la mer Caspienne sont exportées via l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et le gazoduc du Caucase du Sud vers les pays proches de la région et l’Europe, ce qui revêt une importance stratégique pour le développement de l’exportation des ressources énergétiques vers les marchés mondiaux et l’élargissement des opportunités de transit du pays», a-t-il estimé.