Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque se sont entretenus à Bakou

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Turquie, MM. Elmar Mammadyarov et Mevlut Cavusoglu, se sont entretenus jeudi à Bakou, en marge de la première réunion tripartite des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc.

Lors de l’entretien, les ministres se sont dits satisfaits du développement de la coopération entre les deux Etats frères dans tous les domaines et à différents formats, du niveau de l’alliance stratégique des liens politiques.

Les deux ministres ont mis en valeur les visites réciproques des chefs d’Etat, y compris la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à titre d’invité spécial au IXe Sommet de l’Organisation de la coopération économique tenue le 20 octobre dernier à Istanbul et puis celle du président turc Recep Tayyip Erdogan à la cérémonie d’inauguration de la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars à Bakou.

Les résultats de la sixième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Azerbaïdjan-Turquie tenue récemment à Bakou avec la participation des deux présidents ont été appréciés et un échange de vues a eu lieu sur les questions figurant à l'ordre du jour au cours de l’entretien.

Les parties ont souligné l'importance du corridor de transport Ouest-Est, se disant convaincus que la mise en service de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars contribuerait considérablement au développement de la région et à l’intensification de la coopération, des rapports interhumains et le chiffre d’affaires entre les Etats qui bénéficieront des opportunités du projet.

Les ministres ont noté l'importance du processus d'Istanbul, «cœur de l'Asie», dont les deux pays sont participants, et l'importance de la 7ème Conférence ministérielle organisée par l'Azerbaïdjan dans ce contexte.

Quant au conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, le ministre Elmar Mammadyarov a déclaré que la présence des troupes arméniennes dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan constituait une source de menace sérieuse pour toute la région et a informé son homologue sur le processus de négociation final sur le règlement du conflit.

Les ministres ont également noté le développement réussi des formats tripartites Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie, Azerbaïdjan-Iran-Turquie et Azerbaïdjan-Turkménistan-Turquie et ont exprimé l'espoir que le format Azerbaïdjan-Turquie-Pakistan promouvrait aussi le développement de la coopération entre les trois pays et deviendra une plateforme importante.

Lors de l’entretien, les parties ont également échangé sur les questions régionales et internationales.