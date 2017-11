Les ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc signent la Déclaration de Bakou

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Ce jeudi, la première rencontre tripartite des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc s’est soldée par la signature de la Déclaration de Bakou.

La déclaration a été signée par Elmar Mammadyarov, chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, et ses homologues turc et pakistanais, Mevlut Cavusoglu et Khawaja Muhammad Asif.