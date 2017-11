Le partenariat stratégique azerbaïdjano-pakistanais se développe

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov s’est entretenu ce jeudi avec son homologue pakistanais Khawaja Muhammad Asif.

Lors de l’entretien, les ministres ont noté que l’an 2017 avait marqué le 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan et se sont félicités du niveau des liens amicaux et du partenariat stratégique entre les deux pays. L’accent a été mis sur l’importance des visites réciproques de haut niveau et du mécanisme des consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères des deux pays dans l’approfondissement des relations bilatérales.

Elmar Mammadyarov a informé son homologue sur la situation actuelle du processus de négociations concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a remercié le gouvernement pakistanais pour sa position juste concernant le conflit du Haut-Karabagh et son soutien à la position équitable de l’Azerbaïdjan dans le règlement de ce problème au sein des organisations internationales.

Les ministres ont souligné l’importance de la coopération bénéfique et du soutien mutuel au sein des organisations internationales.

Compte tenu de l’existence du potentiel pour le développement de la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan, ils ont mis en valeur la nécessité d’augmenter le chiffre d’affaires entre les deux pays et d’intensifier les efforts communs visant la promotion des investissements.

Les activités de la Commission mixte Azerbaïdjan-Pakistan et du groupe de travail sur la coopération commerciale azerbaïdjano-pakistanaise ont été hautement appréciées.

Ils ont également indiqué que le corridor de transport Nord-Sud promettait de nouvelles opportunités intéressantes et ont discuté de la possibilité de la rencontre des spécialistes en industrie du transport des deux pays. Les parties ont abordé l’importance de le rétablissement des vols entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan.

Le ministre azerbaïdjanais a donné des informations sur la candidature de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle 2025.

Ils ont également exprimé leur espoir que la première rencontre tripartite des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et pakistanais serait une plateforme importante pour la discussion des questions d'intérêt commun et l’élaboration des projets mutuellement bénéfiques.