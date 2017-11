Khawaja Muhammad Asif : Nous sommes convenus d’utiliser plus largement le format trilatéral

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

La première rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et pakistanais a été très productive, des discussions à grande échelle y ont été menées. Je dois souligner en particulier les discussions sur l’accroissement du chiffre d’affaires entre nos trois pays. C’est ce qu’a déclaré Khawaja Muhammad Asif, ministre pakistanais des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse conjointe.

Le ministre a noté que le développement du chiffre d’affaires en format trilatéral pourrait donner des résultats plus utiles. «Nous ferons des efforts nécessaires pour rétablir la liaison aérienne directe et je crois que nous y parviendrons. Les trois pays ont la même position sur les questions internationales. Nous avons convenu d’élargir les relations interparlementaires. Nous avons également décidé d’utiliser plus largement le format tripartite», a marqué le chef de la diplomatie pakistanaise.