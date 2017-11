Mevlut Cavusoglu: Le rôle de l'Azerbaïdjan sur l’arène internationale augmente de plus en plus

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

L’objectif principal de notre rencontre d’aujourd’hui était de débattre des moyens de développer encore plus les relations entre nos trois pays. Le chiffre d'affaires doit être développé davantage. Nous pouvons renforcer notre coopération surtout dans le domaine militaire. On se soutient dans ce domaine. C’est ce qu’a souligné Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse conjointe avec ses homologues azerbaïdjanais et pakistanais.

Le ministre a noté qu’ils étaient tombés d’accord sur l’implication des parlementaires de ces trois pays dans ce format. «Nous devons être plus solidaires et ne devons pas avoir peur de nous soutenir dans le règlement des conflits au Karabagh, au Cachemire et de la question de Chypre. Nous sommes aux côtés de nos frères azerbaïdjanais et pakistanais dans les questions du Karabagh et du Cachemire. Nous ne permettrons pas l’instrumentalisation de l’Islam par les terroristes», a fait savoir le ministre turc.

Mevlut Cavusoglu a dit que le rôle de l'Azerbaïdjan sur l’arène internationale augmentait de plus en plus et ce pays était devenu un acteur important.