L’état actuel de la coopération entre les forces aériennes azerbaïdjanaises et turques au menu des discussions

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu ce jeudi avec le général Hasan Kucukakyuz, commandant de l’Armée de l’air turque.

La délégation conduite par Hasan Kucukakyuz s’est d’abord rendue à l’Allée d’Honneur où elle a honoré la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

Puis, la mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation turque ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe devant la flamme éternelle.

La délation turque a également déposé une gerbe de fleurs devant le monument érigé à la mémoire des soldats turcs à l’Allée des Martyrs.

La sécurité, le développement de la coopération en matière militaire, militaro-technique et militaro-éducative entre les deux pays, ainsi que l’état actuel et les perspectives des liens entre les forces aériennes azerbaïdjanaises et turques ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien tenu au Ministère azerbaïdjanais de la Défense.

L’accent a été mis sur l’importance de l’élargissement de la coopération militaire azerbaïdjano-turque, soutenu toujours par les dirigeants et les peuples des deux pays frères.

Un échange de vues a eu lieu sur les visites réciproques des groupes d’experts militaires et l’augmentation du nombre des exercices militaires conjoints tenus avec la participation des armées de l’air et de terre des deux pays.